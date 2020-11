Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 12 novembre: il ritorno di Riccardo è vicino

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 12 novembre

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio, 12 novembre, su Canale5 dopo gli ottimi ascolti di questi primi giorni della settimana che sta per concludersi. I colpi di scena non mancheranno proprio come quelli andati in onda ieri pomeriggio tra rivelazioni hot e scompigli in studio che hanno portato i protagonisti del trono classico e quelli del trono over davvero in vetta agli argomenti della giornata, social compresi. Ma cosa succederà oggi e cosa vedremo nella nuova puntata del pomeriggio? Le anticipazioni di Uomini e donne annunciano il ritorno gradito e atteso di uno dei cavalieri più amati/odiati della trasmissione ovvero Riccardo Guarnieri, l’ex di Ida Platano. Proprio nella registrazione scorsa il bel pugliese ha fatto ritorno nel programma mettendo una pietra sopra al suo rapporto con la parrucchiera ma tacendo sulle motivazioni profonde di questo addio. Come sarà per Riccardo questo ritorno in questa versione mixata tra tronisti giovani e vecchi cavalieri del trono over di Uomini e donne?

Tina Cipollari assente in studio perché in quarantena

Per un gradito ritorno, Uomini e donne dovrà sopperire ad un’assenza assordante, quella di Tina Cipollari. L’opinionista oggi sarà in collegamento da casa perché nel momento in cui si tenevano le registrazioni, era in quarantena preventiva a casa dopo essere entrata in contatto con un positivo. Proprio per questo non ci sarà modo di sentirla urlare e sbraitare in studio contro Gemma o lo stesso Riccardo, ma ci dovremo accontentare di una sua versione da remoto anche se questo non le impedirà di essere quella di sempre.



