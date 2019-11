Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 13 novembre: Gemma contro Jean Pierre (Trono Over)

Le vicende sentimentali di Gemma Galgani saranno al centro anche della nuova puntata del trono over di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 13 novembre. La dama di Torino tornerà a scontrarsi con Jean Pierre Sanseverino, il cavaliere che stava conoscendo e che ha chiuso con lei tutti i rapporti considerandola troppo possessiva. Nel vedere al centro dello studio Jean Pierre con due dame, Aurora ed Antonella, Gemma punterà il dito contro il cavaliere esortandolo a dichiarare apertamente cos’è accaduto davvero con Aurora con la quale, a detta della Galgani, ci sarebbe stato uno scambio di sguardi complice. “Sei l’ultima persona che deve parlare”, dirà con fermezza il cavaliere scatenando la rabbia della Galgani che si scaglierà sia contro Jean Pierre che contro Antonella, la dama con cui aveva avuto già in precedenza uno scontro. Ad animare ulteriormente la puntata, poi, sarà Tina Cipollari che stuzzicherà Gemma invitando a ballare il suo nuovo pretendente Juan Luis.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE TRONO OVER 13 NOVEMBRE: SIMONE TRA TRE DAME

La nuova puntata del trono over proseguirà con le vicende di Simone, il cavaliere che continua a conoscere più dame senza decidere con chi portare avanti una conoscenza approfondita. La scorsa settimana, il cavaliere aveva avuto un durissimo scontro con Valentina Autiero che sembra pronta a chiudere definitivamente la conoscenza. Nella puntata in onda oggi, però, Valentina tornerà al centro dello studio e, stavolta, con lei ci sarà nuovamente Valentina F e Veronica Ursida che stava uscendo anche con Armando Incarnato. Stavolta, ad attaccare Simone sarà non solo la Autiero che, pur essendo furiosa con lui, sta continuando a conoscerlo, ma anche Valentina F che, dopo la discussione che il cavaliere aveva avuto con l’altra Valentina, pensava di aver conquistato le attenzioni di Simone. Tra le due Valentine, a spuntarla, sarà Veronica?

