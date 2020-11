Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 13 novembre: Sophie protagonista, Ida Platano…

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 13 novembre

Eccoci qui con il nostro ormai consueto appuntamento con le anticipazioni della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi che torna in onda oggi, 13 novembre, dopo la scoppiettante puntata di ieri in cui Tina Cipollari ha dovuto dire la sua da casa, perché in quarantena preventiva, mentre in studio ha fatto ritorno Riccardo Guarnieri, l’ex cavaliere ed ex di Ida Platano. Di sicuro il cavaliere ha avuto molto coraggio a tornare nel programma e non solo per il suo passato con Ida, ma anche perché proprio Gianni Sperti è grande amico della dama che ieri sui social ha postato una serie di video e di foto in cui lascia intendere che ci sono cose non dette e cose poco precise sulla fine della loro relazione e i fan sognano già che i due tornino a litigare sotto gli occhi di tutti proprio a Uomini e donne.

Sophie protagonista a Uomini e donne?

Ma cosa vedremo oggi pomeriggio a Uomini e donne? Sembra proprio che la bella tronista Sophie Codegoni sarà protagonista con i due suoi ragazzi ovvero Matteo e Antonio. I due hanno avuto modo di vedere in esterna con due ragazzi: Antonio e Matteo e lei ammette che si è trovata molto bene con entrambi e nel corso della settimana ha chattato con Antonio ma solo pensando che fosse Matteo creando un po’ di scompiglio in casa. Come andrà a finire questo pomeriggio per lei e i suoi corteggiatori? Si parlerà poi del trono over a cominciare da Aurora che sarà nuovamente vittima di attacchi e scontri.



