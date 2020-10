Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 13 ottobre: Roberta di Padua pazza di Davide?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 13 OTTOBRE

Tutto è pronto per una nuova puntata di Uomini e donne che dopo aver alzato il velo su Gemma Galgani (di nuovo in crisi nonostante il bacio con Biagio) e sui giovani tronisti pronti a mandare via alcune corteggiatrici mettendo i puntini sulle i, cosa andrà in onda oggi pomeriggio? Ancora una volta potrebbe tenere banco la questione Gemma, di nuovo al centro per l’arrivo di un nuovo cavaliere pronto a farle dimenticare quello vecchio, e una delle giovani corteggiatrici in studio pronte a puntare il dito contro Gianluca reo di essere troppo narciso e, quindi, concentrato su se stesso e pronto a mandare via tutte le sue corteggiatrici. Cosa farà oggi per rispondere alle accuse e fino a dove si spingerà per riuscire a riportare sul giusto binario il suo trono?

ROBERTA DI PADUA PAZZA DI DAVIDE DONADEI A UOMINI E DONNE?

Il vero colpo di scena a Uomini e donne però potrebbe essere un altro. Sin da quando la versione mix ha messo insieme trono over e trono classico, tutti hanno sognato un amore impossibile tra giovani e senior, e se questo arrivasse proprio da Roberta di Padua e Davide Donadei? Lei stessa intervistata dal Magazine di Uomini e donne ha rivelato di avere un debole per lui, certo non si parla di amore o di un futuro insieme, ma di una curiosità: “Inutile negare, però, che Davide mi piaccia: lo trovo un bellissimo ragazzo, molto maturo per la sua età. C’è attrazione reciproca, ma da qui a dire che potremmo avere una storia ce n’è di strada. Non chiudo nessuna porta, perché nella vita le cose sono abituata a viverle, ma credo sia più giusto che lui segua un percorso canonico. Poi, se dovesse chiedermi di uscire, mi toglierei la curiosità”. Arriverà davvero questo colpo di scena adesso che la dama ha lanciato il suo amo?



