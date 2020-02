Uomini e donne/ Anticipazioni oggi 14 febbraio: Giovanna Abate star! (Trono classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 14 FEBBRAIO, TRONO CLASSICO

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata molto probabilmente dedicata al trono classico. Dopo i tre giorni dedicati agli over che si sono conclusi ieri con la sfilata di dame e cavalieri, sembra proprio che oggi, a meno che non ci sia in serbo per noi una sorpresa con le coppie del programma per la giornata di San Valentino, sembra che torneranno in scena i tronisti del trono classico ma, soprattutto, la nostra Giovanna Abate. La non scelta di Giulio Raselli ormai ha registrato il suo esordio un mese fa ma ancora non c’è stato modo di vederla all’opera. Le registrazioni sono un bel po’ indietro rispetto alla messa in onda ma siamo sicuri che chi ha aspettato pazientemente oggi sarà finalmente ripagato. Al momento tutto tace e non sappiamo ancora cosa andrà in onda oggi ma tra poco tutto potrebbe cambiare.

I TRONISTI PROTAGONISTI DI UOMINI E DONNE OGGI

L’esordio di Giovanna Abate potrebbe non essere l’unico momento clou della puntata di oggi di Uomini e donne che tornerà ad occuparsi ancora di Sara, Carlo e, soprattutto, il nuovo arrivato Daniele Dal Moro. In questi giorni i tronisti hanno avuto modo di conoscere meglio le loro corteggiatrici e, in particolare, Carlo è sempre più impelagato e prossimo alla scelta soprattutto dopo quello che è successo con Cecilia Zagarrigo. La corteggiatrice non si è presentata nell’ultima puntata del trono classico e ha chiesto proprio a lui di farle sapere se vuole continuare a conoscerla oppure no, solo questo potrebbe riportarla indietro, ma lui sembrava poco intenzionato ad andare a riprenderla, avrà cambiato idea dopo la puntata?

