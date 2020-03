Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 16 marzo: Gianni Vs Marcello! (Trono Over)

Uomini e donne torna in onda oggi con quella che potrebbe essere l’ultima puntata del lunedì, almeno per ora. Secondo le ultime novità contenute nel comunicato stampa diramato ieri da Mediaset sembra proprio che il programma andrà avanti con qualche altra puntata con le puntate registrate e poi si fermerà. Le anticipazioni di oggi, 16 marzo, rivelano che il programma andrà in onda oggi ma non con il trono classico come è successo la scorsa settimana ma con il trono over. Ancora una volta si tornerà a parlare di Marco e Carlotta. I due hanno interrotto la loro conoscenza per volere della dama che non ha la passione dentro quando sta con lui anche se si trova benissimo e sa bene che ha perso un uomo importante e per bene che forse mai nella sua vita incontrerà ancora ma il punto è che non vuole accontentarsi a 35 anni.

GIANNI CONTRO MARCELLO A UOMINI E DONNE

Altra storia, invece, per Marcello. Il cavaliere è stato preso di mira nei giorni scorsi a Uomini e donne proprio per via di quello che vuole fare e che cerca nel programma e per la sua liason con Anna Maria. Ancora una volta è Gianni ad inveire contro di loro anche se non si capisce bene cosa sia successo. Anna Maria prova ancora a difendersi mentre l’opinionista attacca Marcello reo di mentire e di non essere come vuole apparire parlando delle sue cose, della sua attività e di essere poco interessato alle donne in studio. Cos’altro vedremo e cosa succederà nella nuova puntata di Uomini e donne? Sicuramente ci sarà molto da vedere per quella che potrebbe essere l’ultima puntata del trono over.



© RIPRODUZIONE RISERVATA