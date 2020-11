Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 16 novembre: Gianni Sperti Vs Aurora?

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 16 novembre, trono over o trono classico?

Uomini e donne si prepara a tornare in onda per una nuova settimana insieme ai protagonisti di quelli che erano quelli del trono over e del trono classico. Gli ascolti continuano a premiare i protagonisti e questa nuova formula mix con picchi, soprattutto grazie al ritorno di Riccardo Guarnieri (e la relativa polemica con Gemma Galgani e, a distanza, anche con Ida Platano), e proprio grazie agli exploit di Nicola Vivarelli. Ma cosa succederà adesso in queste nuove puntate di Uomini e donne? Siamo tutti con il fiato sospeso soprattutto perché oggi pomeriggio la puntata riporterà al centro dello studio la bella Aurora. La dama continua a far discutere perché alcuni continuano a darle contro, proprio come Gianni Sperti, mentre gli altri ne prendono le difese accusando l’opinionista di usare due pesi e due misure.

Gianni Sperti Vs Aurora nella nuova puntata di Uomini e donne?

Nelle anticipazioni di oggi di Uomini e donne sembra proprio che Gianni Sperti oggi si ritroverà di nuovo a puntare il dito contro la dama che tornerà al centro dello studio perché Giancarlo annuncerà che non vuole più continuare a conoscerla. Qualcosa secondo l’opinionista non quadra e adesso si prepara ad andare a fondo, indagando e mettendo le mani sui loro telefoni per conoscere la verità e leggere i loro messaggi. Ma davvero Gianni troverà quello che si aspetta o Aurora ne uscirà di nuovo pulita? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio.



