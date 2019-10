Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 16 ottobre: una sfilata infuocata… (Trono over)

Puntuale come sempre, Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 16 ottobre, con la terza ed ultima parte della nuova puntata del trono over. Dopo aver dato ampio spazio alla lettera che Riccardo Guarnieri ha scritto per Ida Platano, si tornerà a sorridere con un momento che infiammerà lo studio. Prima, però, ci sarà spazio per Veronica che, dopo aver deciso di portare avanti la conoscenza con Armando Incarnato, a patto che tra il cavaliere ed Ida non ci siano più baci e gesti affettuosi, conosce un nuovo pretendente. In studio, arriva così per lei Paride: un uomo che non si è mai sposato e che non ha figli, ma che in futuro vorrebbe formare una famiglia con la persona giusta. Cosa farà Veronica? Deciderà di farlo restare per conoscerlo meglio o l’impatto fisico la spingerà a mandarlo a casa? Il momento clou della puntata, tuttavia, arriverà con la sfilata. Dopo i vari defilè femminili, oggi saranno i cavalieri i protagonisti della passerella.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER 16 OTTOBRE: LA SFILATA MASCHILE

L’ultima parte della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne sarà dedicata alla sfilata maschile dal titolo “Chi è più dotato di un fascino irresistibile“. Si partirà con Riccardo Guarnieri che sfoggerà i suoi muscoli sfilando in boxer. Nonostante il fisico scolpito, però, Riccardo non conquisterà i consensi di tutte le dame ricevendo le critiche di alcune dame che non solo gli daranno dei bassi voti, ma lo troveranno poco maschile. Toccherà, poi, ad Enzo e Jean Pierre che sfileranno con abiti eleganti. Sarà poi bocciato il look di Paolo che sfilerà con un pantaloni a quadri che non scatenerà l’entusiasmo delle dame. Non riceverèà i complimenti del parterre femminile neanche Marco. Roberta, infine, si scaglierà contro Armando Incarnato: “come mai non hai fatto la sfilata? Stavo aspettando questo momento”, commenterà la Di Padua. “Se la signorina vuole io vado dietro, mi spoglio e sfilo come tutti gli altri“, sarà la replica di Armando. Incarnato, dunque, sfilerà anche lui?

