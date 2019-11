Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 18 novembre: ancora Gemma e Tina show (trono over)

Nuova settimana con gli amici del trono over di Uomini e Donne. Maria De Filippi si è perfettamente resa conto del grande successo dei senior e, proprio per questo motivo, apre la settimana con le loro frizzanti dinamiche. L’auditel infatti, premia maggiormente dame e cavaliere piuttosto che i giovani. Le puntate più visionate della scorsa settimana, hanno come protagonisti Gemma Galgani e gli amici dai 35 anni in su. Ed in dettaglio i dati dalle colleghe di Isa&Chia: “Al primo posto c’è la puntata di mercoledì che ha attirato 3.045.000 spettatori davanti al piccolo schermo con uno share pari al 24.3%. Sempre sul podio, al secondo posto, troviamo la puntata di martedì che ha collezionato il 23% di share con 3.142.000 di spettatori. Al terzo posto, infine, la puntata di lunedì che è stata premiata con il 22.3% di share ed è stata vista da 3.053.000 spettatori”. Anche oggi, tornano su Canale 5 dalle 14.45 le dame ed i cavalieri over, eccovi a seguire, tutte le anticipazioni sulla puntata.

Uomini e Donne Oggi, trono over in onda: le anticipazioni

Dopo la fine della precedente puntata le dinamiche si apriranno con lo sfogo dietro le quinte di Gemma Galgani. Tina Cipollari ha chiesto a Juan Luis di ballare, creando malumore nella torinese. Spazio poi per gli aggiornamenti sulla storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e le cose non andranno affatto bene tra di loro. Tra le altre novità, al centro dello studio ci saranno anche Gennaro e Moreno, entrambi sono usciti con Diana. Una dama di nome Jamie dal parterre, comunica anche di essersi frequentata con Moreno ma poi lui è sparito per uscire con Diana. Anche Valentina M. punta il dito ma questa volta contro Gennaro, accusandolo di essersi comportato male. Al termine della discussione Diana decide di non uscire con nessuno dei due. Veronica e Armando si stanno frequentando con qualche problema. Incarnato però, sembra decisamente coinvolto dalla dama: vedremo come andrà a finire tra di loro.

