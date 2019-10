Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 18 ottobre: bacio per Giulia (Trono Classico)

Una puntata imperdibile del trono classico chiude la settimana di Uomini e Donne. Alle 14.45 di oggi, venerdì 18 ottobre, alle 14.45, su canale 5, torneranno protagonisti Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli.Sarà una puntata infuocata in cui non mancheranno discussioni e baci. Ad aprire le danze sarà Giulia Quattrociocche che, dopo aver litigato con Alessandro nei camerini al termine della scorsa puntata, si scaglia contro il corteggiatore anche nella puntata odierna ribadendo di non fidarsi di lui. A riportare il sorriso sulle labbra della tronista sarà l’esterna con Daniele. Come anticipa il Vicolo delle News, dopo un momento romantico a Castel Gandolfo, i due si baceranno appassionatamente scatenando la rabbia degli altri corteggiatori, in primi di Cristiano che giudicherà il bacio finto spiegando che lui non l’avrebbe mai baciata. Le sue dichiarazioni faranno infuriare nuovamente Giulia che chiederà di vedere l’esterna per capire da che parte sta la ragione.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 18 OTTOBRE: VERONICA CONTRO ALESSANDRO

La puntata odierna del trono classico continuerà con lo show di Veronica Burchielli. La bellissima corteggiatrice, dopo essersi dichiarata per Alessandro Zarino, entrerà in studio salutando solo Giulio Raselli e scagliandosi contro Alessandro, reo di aver sminuito la sua dichiarazione non portandola in esterna. Diversamente, Giulio dimostrerò di tenerci avendola raggiunta in camerino per capire i motivi che l’hanno spinta a dichiararsi per Alessandro. Veronica ammtterà di essersi dichiarata solo perchè si è sentita sotto pressione facendo così un passo indietro. Se con Veronica, Raselli troverà un punto d’incontro, così non sarà con Giovanna che, dopo essere inizialmente uscita con Giulio, ha concesso un’occasione anche ad Alessandro. La scoperta della decisione di Giovanni di uscire anche con Zarino menderà su tutte le furie Raselli che, dopo aver visto l’esterna molto intima con Alessandro, la eliminirà definitivamente non condividendo il suo atteggiamento. A nulla, infatti, serviranno le parole della corteggiatrice che non riuscirà a fargli cambiare idea.

