UOMINI E DONNE/ Anticipazioni oggi, 19 novembre: Barbara vuole Juan Luis!(Trono over)

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 19 NOVEMBRE, TRONO OVER

Uomini e donne è pronto a regalare un’altra puntata all’insegna del trash al suo pubblico e tutto perché al centro ci sarà ancora Gemma Galgani. Se quello che è successo ieri non bastasse ancora, oggi si tornerà a parlare di Juan Luis e tutto perché Maria De Filippi fa notare alla dama torinese che Barbara de Santi ha voluto prenotare un ballo con Juan Luis. Gemma è senza parole e dopo un battibecco furioso, alla fine la De Santis scende in pista con il cavaliere venezuelano mentre la dama torinese li guarda attonita, ma perché il suo Juan Luis non dice mai no a questi teatrini? Le risate non mancheranno e anche Tina Cipollari non si tirerà indietro quando sarà il momento di ballare e questa volta proprio al cospetto della sua rivale che rimarrà seduta senza parole, cos’altro succederà alla bella Gemma? Lo scopriremo nelle prossime ore quando finalmente la puntata andrà in onda.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI: IDA E RICCARDO, LITE!

Riccardo è di nuovo pronto a mollare Ida Platano? Nella nuova puntata del trono over di Uomini e donne in onda oggi pomeriggio su Canale5 sembra proprio che le cose tra loro non si metteranno bene. I due torneranno al centro dello studio per discutere ancora e, in particolare, sarà proprio il bel pugliese ad inveire contro Ida rea di non dargli niente e di voler solo accusare e metterlo in cattiva luce. Nel discorso interverrà Gianni Sperti che chiederà al cavaliere cosa ha dato lui a questo rapporto in queste settimane e a quel punto scoppierà il caso. Riccardo non è felice e quello che sta succedendo non gli piace, lui avrebbe voluto iniziare un percorso nuovo dimenticando tutto e tutti ma così non è stato perché Ida è ancora ancorata a quello che è successo in passato. Alla fine sarà di nuovo la dama ad avere la peggio perché se nei giorni scorsi l’abbiamo vista sicura e a testa alta, oggi si scioglierà di nuovo in un pianto a dirotto. Cos’altro succederà tra i due?

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI: MORENO A LETTO CON TUTTE?

Al centro dello studio oggi a Uomini e donne prenderà posto Moreno, un neo cavaliere di questa edizione del trono over già pronto a finire sotto accusa. In particolare, sembra proprio che la sua conoscenza con un’altra new entry del trono over, la bella Diana sia già a rischio. Il cavaliere è stato accusato di aver contattato altre dame e di essere uscito con loro e non solo. In particolare, una dama del parterre dichiara di essere uscita con lui e di aver passato con lui anche la notte. Moreno sorride, si tira indietro, lascia intendere che non è stata colpa sua e che è stato un po’ tirato in mezzo e sarà a questo punto che Armando Incarnato interverrà per dire la sua a riguardo creando nuovamente scompiglio in studio, cosa succederà adesso?



