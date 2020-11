Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 19 novembre: liti per Riccardo che…

Uomini e donne, anticipazioni oggi, 19 novembre

Tutto è pronto per il ritorno dei protagonisti di Uomini e donne che oggi torneranno in scena con una nuova puntata che sarà ancora un mix tra il trono classico e il trono over. Dame e cavalieri continuano a tenere le redini del pomeriggio di Canale5 trascinando in alto gli ascolti e salvando un ennesimo flop da parte del trono classico e dei protagonisti scelti tanto che, proprio nelle puntata di ieri, uno di loro, Gianluca, ha scoperto che si ritroverà a fare tutto da capo perché rimasto senza corteggiatrici. Cosa deciderà di fare il tronista a questo punto? Andrà avanti conoscendo nuove corteggiatrici in arrivo per lui o alla fine mollerà la presa optando per una scelta affrettata che lo porti fuori dal programma magari non da solo. Al momento sicuramente è difficile capirlo, ma oggi si volterà pagina e si parlerà anche degli altri protagonisti, ma di chi?

Riccardo Guarnieri in lite per le sue nuove conoscenze a Uomini e donne?

Secondo le prime anticipazioni di oggi sembra proprio che a Uomini e donne si tornerà a parlare anche di Riccardo Guarnieri che proprio la scorsa settimana ha fatto capolino nel programma dopo la sua rottura con Ida Platano. Tra i due è finita anche se la dama (e anche Gemma Galgani in studio) ha fatto notare che forse le cose non sono andate proprio come il tarantino ha raccontato. Per il cavaliere del trono over di Uomini e donne, però, è iniziato il suo nuovo percorso e oggi ci saranno le prime liti per lui. Riccardo è uscito con due dame e una di queste ha sentito anche Armando, inutile dire che vecchi dissapori verranno subito a galla e sarà scontro.



