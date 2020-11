Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 2 novembre: Valentina Autiero lascia?

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 2 novembre: Valentina Autiero lascia il programma?

Uomini e donne torna in onda anche oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui sentiremo parlare ancora del trono classico e del trono over con la speranza di capire presto cosa vedremo e cosa non vedremo. Le prime anticipazioni sulla puntata di oggi lasciano pensare che al centro di tutto ci saranno proprio le dame del trono over e, in particolare, non la solita Gemma Galgani, bensì Valentina Autiero. Chi ha seguito il programma sa bene che la dama continua a conoscere Germano ma le polemiche non si placano soprattutto per via di alcune foto. Ad alzare il polverone era stata Aurora che aveva accusato Valentina di non seguire le regole del programma pubblicando delle foto con Germano sui social ma oggi a peggiorare le cose ci penserà il cavaliere che si dirà poco coinvolto dalla dama che, invece, è pronta a lasciare il programma con lui e conoscersi fuori.

Armando Incarnato pronto per nuove dame?

Dall’altro lato, invece, c’è qualcuno che con Valentina Autiero ci ha avuto il suo bel da fare, ovvero Armando Incarnato, che oggi a Uomini e donne potrebbe ricevere la visita di altre donne pronte a corteggiarlo. Cosa risponderà il cavaliere del trono over? C’è davvero spazio per lui anche per l’amore o come ha già fatto in questi anni, chiuderà questo faticoso 2020 senza una fidanzata (trovata nel programma)? Il resto lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando il programma tornerà in onda per una settimana di colpi di scena, lacrime e scontri, anche per i giovani tronisti?



