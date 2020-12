Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 22 dicembre: Sophie “sceglie” Matteo che dice…

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 22 dicembre

Uomini e donne torna in onda anche oggi dopo la sconvolgente puntata di ieri in cui Gianluca ha deciso di abbandonare il trono in lacrime e senza riuscire a proferire parola. Il suo percorso è finito con questo 2020 e questo significa che l’anno nuovo potrebbe portare con sè un nuovo tronista. Al momento è un po’ presto per parlare di certe cose ma quello che è certo è che il programma di Maria De Filippi oggi tornerà in onda per la felicità dei fan che, però, dovranno fare i conti con i protagonisti del trono classico ovvero Davide e Sophie. Anche per loro le cose non vanno benissimo e se da una parte Davide dovrà fare i conti con quello che è successo con Beatrice, con un’esterna da favola, una cena e vestiti da sogna, dall’altra Chiara non la prenderà molto bene e questo manderà in tilt il triangolo del suo trono, come finirà per lui adesso?

Matteo pronto a dire no a Sophie?

Non andrà meglio a Sophie, la tronista di Uomini e donne che tanto ha fatto discutere in questi mesi. La bella biondina ha portato in esterna solo Matteo e i due hanno avuto modo di viversi a pieno peccato che questo non vuol dire per forza in modo positivo, anzi. La prima fase della loro esterna è stata un po’ irrequieta in quanto il ragazzo ha detto di sentirla distante e così lei ha deciso di presentargli la madre in video chiamata causando tensione nello studio perché al rientro dall’esterna, su provocazione di Maria De Filippi, Matteo ammette che ad un’eventuale scelta direbbe di no. Come la prenderà Sophie?



