Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 23 ottobre: matrimonio e sfilata… (Trono over)

Il trono over di Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 23 ottobre, con la terza ed ultima parte della nuova puntata. Si ripartirà da Gemma Galgani, alle prese con l’ennesima delusione sentimentale. Jean Pierre, infatti, nonostante la frequentazione con la dama di Torino, ha scelto di conoscere anche una nuova dama scatenando la gelosia di Gemma. Il capitolo dedicato all’amore continuerà con il ritorno in studio di una coppia, quella formata da Edo Varini e Chiara Pardini che annunciano il matrimonio nello studio in cui si sono conosciuti e innamorati. L’ultima parte della puntata sarà, invece, dedicata alla sfilata. Dopo il defilè maschile della scorsa settimana, oggi, in passerella, torneranno le donne che sfileranno sul tema “pigiama party per due”. L’obiettivo è riuscire ad essere sensuali senza cadere nella volgarità. La sfilata femminile infiammerà il parterre maschile, ma scatenerà anche discussioni dovute alla gelosia.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER OGGI 23 OTTOBRE: LA SFILATA INFIAMMA IL PARTERRE

A sfilare sulla passerella del trono over di Uomini e Donne saranno diverse dame. Sia Gemma Galgani che Anna Tedesco indosseranno una camicia da notte bianca mentre Veronica punterà sul nero. Chi infiammerà il parterre e riceverà le critiche di Gianni Sperti e Tina Cipollari sarà Valentina M. che sarà accusata di aver interpretato in modo volgare il tema dando vita ad una nuova discussione con Paolo con cui ha chiuso la frequentazione. La gelosia, invece, scatenerà la reazione di Enzo Capo. Anche Pamela Barretta, infatti, sfilerà e indosserà una camicia da notte che metterà in risalto le sue curve, in particolare il seno. L’outfit scelto dalla dama non conquisterà Enzo che, non solo le darà 4, ma la accuserà di avere poco rispetto nei suoi confronti scatenando la reazione di Gianni Sperti e quella della dama. Sarà, dunque, una puntata infuocata quella del trono over in onda oggi dalle 14.45.

