Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 24 novembre: Gianluca e Armando in competizione!

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 24 NOVEMBRE

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio dopo la bufera scoppiata ieri quando Maria de Filippi ha accolto in studio Valentina Autiero, pronta a rimanere perché la sua storia con Giordano non è mai iniziata fuori dal programma. Le cose fin qui potevano essere anche normali ma la bomba è scoppiata quando la sanguinaria ha deciso di non fare lo stesso con il cavaliere perché quando nessuna dama si è fatta avanti per corteggiarlo lei ha definito inutile tenerlo nel programma. Perché non è stata fatta la stessa domanda ai cavalieri per quel che riguarda Valentina? Siamo sicuri che la situazione non sia la stessa e che se Giordano sia venuto per corteggiare lei non abbia senso che rimanga ancora se nessuno ha provato a fermarlo. Questo basterà a far ragionare il pubblico che da sempre sa bene che ci sono preferiti e non nel programma?

ARMANDO E GIANLUCA ALLO SCONTRO PER MARIANNA?

Nella puntata di oggi si parlerà ancora di questo mix tra trono classico e trono over di Uomini e donne e, in particolare, anche di tutto quello che succederà quando a prendere la parola saranno Armando e Gianluca di nuovo allo scontro per via di una corteggiatrice. Il trash che Uomini e donne ci sta regalando in questi mesi è stato davvero al top soprattutto dopo mesi di vuoto assoluto. Ma cosa succederà ai due oggi e chi sarà il pomo della discordia? In studio arriverà Marianna, giovane apprezzata sia da Armando che da Gianluca per la sua bellezza e così entrambi decideranno di darle una chance sollevando un polverone che si era sopito con fatica nelle scorse settimane.



