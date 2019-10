Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 24 ottobre: primo bacio di Giulio (trono classico)

Oggi pomeriggio si riapriranno le dinamiche del trono classico di Uomini e Donne con protagonisti Alessandro Zarino, Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche. Per uno di loro arriverà anche il primo desiderato bacio. Nel frattempo i due tronisti, proprio come dei “galletti”, si contendono le attenzioni di Veronica, corteggiatrice che interessa ad entrambi. La scorsa settimana la ragazza ha attaccato il napoletano che ci è rimasto molto male per questo motivo. Alessandro, intervistato di recente tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, ha avuto modo proprio di parlare della sua corteggiatrice preferita definendola una persona molto dolce, testarda e orgogliosa, proprio come lui. Zarino ha confidato anche di essere interessato a Noemi: “Per lei ho sentito da subito una forte attrazione. D’altra parte so che è molto giovane e mi spaventa la differenza d’età, perché andando avanti tra un uomo di ventotto anni e una ragazza di diciannove possono emergere diversità nelle prospettive di vita e difficoltà nel dialogo”.

Uomini e Donne trono classico: oggi in onda Alessandro, Giulio e Giulia

Oggi pomeriggio le danze si riapriranno proprio con il trono classico e Alessandro che in settimana aveva chiesto di uscire con Giovanna. Lei però ha rifiutato perché era già uscita con Giulio Raselli. Ed infatti, dopo avere mandato in onda l’esterna con quest’ultimo è arrivato il tanto desiderato primo bacio. Ecco cosa scrive il VicoloDelleNews a tal proposito: “La ragazza lo porta a casa, lo introduce nella sua vita quotidiana ed ad un certo punto c’è talmente tanto feeling che si baciano. Alessandro infastidito dal rifiuto di lei aveva rinunciato ad uscire pure con Noemi, la cosa però ha infastidito la ragazza tanto da spingerla ad andarsene via oggi”. Questa esterna ha talmente innervosito Zarino che si è rifiutato di uscire in esterna con Noemi. “Alessandro infastidito dal rifiuto di lei aveva rinunciato ad uscire pure con Noemi, la cosa però ha infastidito la ragazza tanto da spingerla ad andarsene via oggi”, si legge ancora sul Vicolo. L’appuntamento con Uomini e Donne è quindi rinnovato per oggi, a partire dalle 14.45 su Canale 5.

