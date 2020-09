Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 24 settembre: Jessica e Davide protagonisti?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 24 SETTEMBRE

Uomini e donne continua a regalarci perle uniche (così come gli ascolti) e anche oggi succederà di tutto come è successo proprio ieri pomeriggio. Gemma Galgani è rimasta a lungo protagonista della puntata prima con il suo bacio umido con Paolo poi per via di Nicola Vivarelli che le ha chiesto scusa con tanto di rosa bianca per suggellare il momento, cos’altro vedremo oggi? La puntata ripartirà proprio da dove l’abbiamo lasciata ovvero dalle polemiche relative alla decisione di Lucrezia di accettare la “corte” di Armando Incarnato che sembra più interessato alle giovani corteggiatrici che al resto. Gianluca ha asfaltato il suo rivale e ha chiesto alla bella corteggiatrice di scegliere che strada prendere in una settimana ma le polemiche non sono mancate soprattutto da parte degli opinionisti ai danni di Armando reo di essere interessato alla notorietà più che all’amore in trasmissione.

JESSICA E DAVIDE IN ESTERNA A UOMINI E DONNE

A parte i protagonisti del trono over, oggi a Uomini e donne dovrebbero trovare spazio Jessica e Davide. Le anticipazioni dell’ultima registrazione hanno rivelato che i due sono già una coppia dopo la scelta lampo della tronista, ma in tv vedremo ancora quello che è successo prima del sì e dell’addio. Un’altra bella esterna che hanno vissuto insieme andrà in scena nella puntata di oggi, o almeno si spera, e a quel punto i due si troveranno a raccontare ancora della loro alchimia e del loro rapporto. Davide è sempre più infastidito dagli altri corteggiatori di Jessica mentre quest’ultima non nasconderà il suo interesse sempre in aumento… cosa diranno gli altri presenti in studio?



