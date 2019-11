Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 25 novembre: Armando e Valentina a letto insieme?

Settimana particolarmente pepata quella del trono over di Uomini e Donne. Proprio in questi giorni si sono registrate le nuove dinamiche che vedremo in onda oggi, dalle 14.45 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Spazio per Gemma Galgani e Juan Luis Ciano così come Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Ma di entrambi, come di consueto, dedicheremo un focus a parte. Arriverà in studio anche la mitica nuova pesata di Tina, con un bel risultato positivo in vista del Natale. Al centro dello studio poi, anche Armando e Veronica. Tra di loro prosegue un po’ a rilento e il cavaliere afferma di avere difficoltà con lei che non si lascia andare neanche per un bacio. Ed intanto, anche le precedenti puntate, in termini di ascolti sono andate molto meglio del trono classico. Del resto, la stessa Maria De Filippi ha dichiarato di divertirsi più con dame e cavalieri rispetto ai giovani: “La verità è che mi diverto con il Trono Over, per il Trono Classico pensano troppo a quello che accade sui social e si fanno condizionare perdendo naturalezza”, racconta intervistata per FQMagazine.

Uomini e Donne Over, Armando e Valentina a letto insieme

Tornando a fuoco sulle anticipazioni del trono over di Uomini e Donne in onda oggi, così come anticipano le valide talpe del VicoloDelleNews, Armando dopo l’intervento di Valentina F. ha lanciato uno scoop su di lei: “dicendo di aver visto che si baciava con Simone fuori dagli studi, lei si è nascosta sotto il cappuccio della felpa ma lui ormai l’aveva sgamata, eppure la cosa è stata omessa alla redazione e mai stata raccontata. Loro negano e così i tre iniziano a litigare”. Durante questa discussione, spazio per la nuova bomba: Valentina F. e Armando sono andati a letto insieme una sola volta: “Ovviamente Valentina nega e chiede di far verificare in albergo la carta d’identità per far vedere che non è vero che era stata lì, ma lui dice che lei non ha dato documenti quindi sarebbe il caso di visionare le telecamere, in quanto è stata tutta la notte con lui e poi la mattina presto è scappata come una ladra”. Spazio poi per Anna e Samuel che sono usciti ancora insieme ma, dopo gli ultimi accadimenti, decidono di interrompere la loro conoscenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA