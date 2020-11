Uomini e donne/ Anticipazioni oggi 25 novembre: Riccardo esce con…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 25 NOVEMBRE

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con la puntata di metà stagione in cui sentiremo ancora parlare del trono over e, soprattutto, di Riccardo Guarnieri. Il bel cavaliere pugliese è tornato nel programma per cercare di trovare l’amore dopo la delusione avuta con Ida Platano, una storia di cui non ha voluto parlare fino in fondo dicendo che le cose non hanno funzionato. Inutile dire che le sue parole hanno un po’ causato una reazione in Ida, che ha ormai voltato pagina, e della stessa Gemma Galgani che continua a tenerlo un po’ d’occhio. A complicare le cose ci ha pensato anche Armando Incarnato che ha sfoderato i vecchi trascorsi tra loro e alla fine è riuscito ad aizzare un po’ il cavaliere, cosa succederà adesso tra i due?

RICCARDO GUARNIERI ESCE CON UNA DAMA E POI…

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e donne sembra essere un po’ più intraprendente di quanto non fosse prima. Se con Ida c’era spesso il problema di spostamento per vedersi e incontrarsi, sembra che in questo suo nuovo corso non sarà così o, almeno, non lo sarà per adesso. Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Roberta e Riccardo che sono usciti insieme e che si sono sentiti in questi giorni dicendosi felici della loro piacevole serata. Roberta è sicura che il pugliese sia molto più presente di Michele perché si sentono spesso anche al telefono e conversano per ore. Ci sarà modo di parlare anche di Maria e Biagio nella puntata di oggi con buona pace di Gemma Galgani anche se, sicuramente, scontri e liti non mancheranno.



