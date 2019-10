Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 25 ottobre: Serena, Pago e… (Trono Classico)

La settimana di Uomini e Donne si conclude oggi, venerdì 25 ottobre, con una nuova puntata del trono classico totalmente dedicata all’emozionante confronto tra Serena Enardu e Pago. Protagonisti di Temptation Island Vip 2019 dove hanno dato vita ad una delle storie che ha appassionato maggiormente il pubblico, l’ex tronista e il cantante si ritrovano nello studio di Uomini e Donne per confrontarsi su tutto quello che è accaduto in Sardegna. Con la presenza in studio di Alessia Marcuzzi che ha capito i sentimenti di entrambi cercando di aiutarli a capire ciò che volevano davvero, Serena e Pago piangono, si emozionano e si scambiano anche reciproche accuse, ma con grande rispetto. Dopo essersi salutati con un abbraccio che racchiude quasi sette anni d’amore, seduti l’una di fronte all’altro, i due ex fidanzati ripercorrono, non senza fatica, quello che è stato il percorso a Temptation Island e che si è concluso con la rottura.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO 25 OTTOBRE

Visibilmente dimagrita e provata per quanto accaduto, Serena Enardu arriva nello studio del trono classico di Uomini e Donne raccontando ciò che l’ha spinta a partecipare e i motivi che l’hanno spinta a mettersi totalmente in gioco avvicinandosi ad un’altra persona. Subito dopo è il turno di Pago che non nasconde di amare ancora Serena. “Sto facendo di tutto per cercare di dimenticare, mi chiamate e mi fate vedere questi video…”, dice il cantante nel video spoiler pubblicato da Witty Tv in cui non nasconde i sentimenti che ancora prova per la donna che è stata la sua compagna per quasi sette anni. Parole che non lasciano indifferente Serena che, poi, cerca di fornire all’ex fidanzato quella spiegazione che, durante il falò di confronto a Temptation, non è riuscita a dargli. Lacrime, emozioni e sentimenti veri, dunque, saranno i protagonisti dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne.





