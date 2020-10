Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 26 ottobre: Roberta di nuovo in lacrime?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 26 OTTOBRE

Inizia oggi un’altra settimana in compagnia di Uomini e donne e il mix perfetto tra trono classico e trono over costruito in questi mesi dalla redazione che lavora con Maria de Filippi. La formula funziona e ha tagliato la testa agli ascolti in calo del trono classico, regalando anche un po’ di pepe a dame e cavalieri che spesso si sono mostrati interessati a giovani tronisti e corteggiatori. Siamo ormai quasi al giro di boa adesso che anche questo mese di ottobre si sta concludendo ma cosa ne sarà di Gemma Galgani e i suoi? Secondo quanto si evince dalle anticipazioni di Uomini e donne sembra proprio che la protagonista, almeno in parte, non sarà la dama torinese bensì la sexy Roberta di Padua. La dama si è più volta detta interessata a Davide ma senza ottenere molto in cambio ma poi tutto è cambiato con l’arrivo di Michele.

ROBERTA DI PADUA DI NUOVO IN LACRIME A UOMINI E DONNE?

Roberta di Padua a Uomini e donne ha iniziato ad uscire con Michele che proprio nelle scorse puntate l’aveva preferita a Carlotta ma, a quando pare, le cose non vanno più come previsto perché la famosa esclusiva è svanita con l’arrivo di un terzo incomodo. La nuova dama che arriverà per corteggiare il cavaliere otterrà un posto nel parterre femminile e a quel punto Roberta darà di matto rinunciando quindi a conoscere Michele visto che lui accogliendo un’altra donna ha ammesso di non provare niente di importante per lei. Al centro prenderà posto anche Davide Donadei che continua a toppare con le sue corteggiatrici ma fino a quando riuscirà a cavarsela?



