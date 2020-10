Uomini e donne, anticipazioni oggi, 27 ottobre: Sophie tra baci e segnalazioni?

Uomini e donne si prepara a tornare oggi con un martedì pomeriggio dedicato, in gran parte, al trono classico, o almeno così sembra. Le cose per i nostri protagonisti si complicano e sembra proprio che oggi tra bacio a stampo e segnalazioni avremo il nostro bel da fare. Gli ascolti continuano a salire e lo stesso succederà oggi quando scopriremo che la bella Sophie, di nuovo protagonista al centro dello studio, tornerà sulla retta via ammettendo di essere uscita con Nino, il primo che fino a questo momento l’ha veramente colpita. La loro esterna a base di sushi sembra sia andata molto bene e Sophie è piacevolmente colpita dal suo comportamento ma quando si tornerà in studio ecco che Nino rivelerà una serie di segnalazione sui suoi compagni di avventura e, in particolare, su uno di essi reo di essere andato in vacanza con una ragazza un mese fa. Cosa risponderà il diretto interessato?

Cosa ne è stato di Gianluca e delle sue corteggiatrici?

Come se questo non bastasse, a Uomini e donne di oggi, Sophie rivelerà di essere un po’ infastidita dal fatto che i suoi corteggiatori facciano comunella, cosa ne sarà invece di Gianluca che dovrebbe occupare l’alta metà della puntata? Per lui arriveranno due nuove troniste che deciderà di tenere nonostante il fatto che in camerino, dopo un’accesa discussione, ci sia stato un bacio a stampo con Gabriella. Come la prenderà la corteggiatrice? Ciliegina sulla torta sarà il tocco over e, in particolare, la protagonista.. Valentina Autiero!



