Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 28 settembre: Paolo pronto a chiudere con Gemma?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 28 SETTEMBRE

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio per una nuova settimana insieme in cui sentiremo ancora parlare dei giovani protagonisti (sempre più legati agli over del programma) ma soprattutto di lei, Gemma Galgani. Non c’è maxi puntata che non inizi proprio dalla dama torinese e da tutto quello che questo implica. Nei giorni scorsi l’abbiamo vista mettersi in gioco con Paolo e proprio da lui dovrà ripartire ma con notizie che la renderanno di nuovo triste e sola. A quanto pare il corteggiatore che ha voluto conoscerla, alla fine si siederà al centro dello studio per sottolineare il fatto che vuole chiudere con lei e non ha intenzione di andare avanti con la loro conoscenza. Le polemiche non mancheranno così come le insinuazioni e le parole di Tina Cipollari che continuerà ad inveire contro la sua rivale rea di far scappare tutti con il suo modo di essere troppo appiccicosa, come finirà tra loro?

JESSICA PRONTA A SCEGLIERE A UOMINI E DONNE?

Uomini e donne si occuperà ancora dei giovani e, in particolare, di Jessica e del bel Davide. I due non hanno fatto altro che ballare insieme in studio stretti stretti mentre le loro esterne hanno conquistato il pubblico, ma cosa succederà adesso? Le anticipazioni rivelazione che Jessica sarà presto ad un passo di una scelta frettolosa e senza petali che li farà uscire insieme dallo studio di Uomini e donne ma per pochi giorni visto che i rumors parlano già di rottura. Come andrà a finire con loro e quali saranno le parole usate da Jessica per la sua scelta?



