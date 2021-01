Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi, 29 gennaio: Riccardo scatena la bufera

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 GENNAIO

Dopo la puntata dedicata a Gemma Galgani e alle segnalazioni su Maurizio Guerci, la settimana di Uomini e Donne si conclude oggi, venerdì 29 gennaio, con una puntata in cui non mancheranno le polemiche. La puntata dovrebbe cominciare con il confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Dopo alcune incomprensioni dovute ad Ida Platano, non si sono più visti. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella puntata in onda oggi, Roberta racconterà di aver provato a chiarire con Riccardo, ma di non aver avuto reazioni. Guarnieri, infatti, sarebbe rimasto fermo sulla propria posizione e questo, suo atteggiamento, scatenerà la dura reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti che accuseranno il cavaliere di farlo apposta e di comportarsi con tutte le donne allo stesso modo. Per Riccardo, poi, arriveranno due ragazze nuove. Il cavaliere, però, le manderà via perchè non gli piacciono fisicamente.

DAVIDE DONADEI, GIORNATA CON BEATRICE E LITE CON CHIARA

Davide Donadei ha ormai scelto, ma nella puntata di Uomini e Donne di oggi, il pubblico potrà vivere l’evoluzione del suo rapporto sia con Beatrice Buonocore che con Chiara Rabbi. Nella puntata di oggi, infatti, Maria De Filippi manderà in onda la giornata che il tronista pugliese ha trascorso con Beatrice. La corteggiatrice è riuscita a sorprendere Davide regalandogli dei momenti molto emozionanti al punto che il tronista si metterà a piangere. In studio, tuttavia, Davide litigherà con Chiara, stanca di aspettare la scelta. Il tronista, tuttavia, la rassicurerà dicendole che, sicuramente, trascorrerà anche con lei un’intera giornata per poter sciogliere gli ultimi dubbi. Una confessione che, però, Chiara non gradirà, sicura di non essere la sua scelta. La puntata, infine, potrebbe regalare uno spazio anche ad Armando Incarnato e al confronto con Nicole e Carlo.



