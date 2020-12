Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 3 dicembre: la madre e il fratello di Davide…

Uomini e donne, anticipazioni puntata di oggi, 3 dicembre

Ultime puntate della settimana per Uomini e donne che andrà in onda oggi e domani e poi rimarrà in panchina fino a mercoledì, salvo cambiamenti. La trasmissione di Maria de Filippi dovrebbe rimanere in panchina per via del ponte dell’Immacolata e questo significa che i fan del trono classico e trono over, quest’anno in onda in un mix perfetto, dovranno rimanere un po’ con il fiato sospeso fino a mercoledì, salvo novità nei palinsesti mai così ballerini. Non solo abbiamo avuto modo di conoscere i dettagli della conoscenza tra Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri ma anche sul triangolo formato da Armando, Gianluca e Marianna che sembra pronta a chiudere con tutti e due. Cosa verrà a galla oggi pomeriggio che ancora non sappiamo su di loro?

Una dolce sorpresa per Davide nella puntata di oggi di Uomini e donne?

Uomini e donne ripartirà da qui ma, soprattutto, da quella che sembra essere una dolce ed emozionante sorpresa per Davide, l’altro tronista di Uomini e donne. Il giovane pugliese non sta vivendo un momento facile sul trono per via di quello che sta succedendo con Chiara, e forse proprio per questo la redazione ha deciso di venirgli incontro con una video chiamata della madre e del fratello. Secondo quanto ha raccontato il tronista, la madre si è spaccata la schiena per i suoi figli facendo da madre e da padre e con lei ha un rapporto splendido. Come andrà questa chiamata e cosa significherà per Davide? Siamo sicuri che l’emozione non mancherà e i fan faranno meglio a preparare i fazzoletti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA