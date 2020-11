Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 3 novembre: Gemma Galgani in lacrime?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 3 NOVEMBRE

Ma quanto ci mancavano le lacrime di Gemma Galgani? In realtà non passa molto tempo tra una sfuriata e l’altra così come non passa tra un pianto disperato e l’altro e così eccoci qui di nuovo pronti per una nuova puntata di Uomini e donne in cui, al centro, troveremo ancora la nostra bella dama torinese e le sue questioni di cuore. Se tutto sarà confermato, secondo quanto riporta il Vicolo delle news, la dama torinese tornerà al centro dello studio con un nuovo scontro con l’opinionista Tina Cipollari (attualmente in quarantena perché entrata in contatto con un positivo e quindi in collegamento da casa nelle prossime puntate del programma) e finirà anche per litigare con Biagio. Inutile dire che tutta questa tensione la porterà nuovamente a piangere lasciandosi andare ad un pianto a dirotto.

GEMMA GALGANI IN LACRIME A UOMINI E DONNE PER BIAGIO?

Le cose per Gemma Galgani si complicheranno quando Maria de Filippi farà entrare in studio a Uomini e donne anche Sabina che, a quanto pare, sta uscendo con Biagio trovandosi molto bene con lui. Le sorprese non mancano per entrambe le dame ma Gemma non troverà di buon gusto il fatto che lui faccia queste cose anche per l’altra e così la sua delusione sarà ancora più evidente. Cosa succederà? E’ arrivato davvero il momento di vederla uscire in lacrime minacciando di lasciare il programma oppure continuerà a subire rimanendo al suo posto?



