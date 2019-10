Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 30 ottobre: Pamela e Gemma in crisi (Trono Over)

Una puntata del trono over di Uomini e Donne molto movimentata andrà in onda oggi, mercoledì 30 ottobre. Dopo la decisione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri di lasciare insieme la trasmissione, torneranno le lacrime con Pamela Barretta, delusa dalla frequentazione con Enzo Capo. Se, nella scorsa puntata, Enzo sembrava pronto a lasciare il programma con Pamela, durante l’appuntamento odierno, tra i due ci sarà un’accesa discussione. Pamela, molto presa da Enzo, non nasconderà l’intenzione di volerlo vivere fuori dalla trasmissione. “Se una donna ti dice così, cosa stai aspettando? Cosa ti sta chiedendo?”, dice Pamela. “Perchè proprio ora?”, replica Enzo ricevendo le critiche di Tina Cipollari e del parterre femminile. Roberta, in particolare, chiede: “se non sei disposto ad uscire con Pamela, perchè non ti metti in gioco con le altre?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI OGGI 30 OTTOBRE: GEMMA GELOSA DI JEAN PIERRE

Al centro della puntata tornerà anche Gemma Galgani e la sua gelosia per Jean Pierre. Per il cavaliere arriverà una nuova dama che tesserà le lodi di Jean Pierre. La dama di Torino non nasconderà la propria delusione e, consapevole di non essere che una semplice amica per il cavaliere, comincerà a pensare di lasciare perdere tutto. Barbara De Santi le dirà di chiuderla non essendoci futuro. “Soffri oggi e basta”, divrà Barbara. “Il tuo aiuto non lo voglio“, replicherà la Galgani. Al centro dello studio, poi, si accomoderà un nuovo cavaliere, Simone di fronte al quale si siederanno quattro dame pronte a conoscerlo. Bello, giovane e affascinante, Simone sarà colui che farà perdere la testa alle dame del parterre? Tra le signore particolarmente interessate a conoscerlo meglio ci sono Valentina, Deborah, Roberta e Simonetta.

