Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi, 4 febbraio: giornata insieme per Davide e Chiara

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 FEBBRAIO

Penultima puntata settimanale per Uomini e Donne che torna in onda con una puntata assolutamente imperdibile per i fans di Davide Donadei. Il tronista pugliese ha ormai lasciato il trono dopo aver fatto la sua scelta. Davide, infatti, ha deciso di uscire con Chiara Rabbi, ma prima della messa in onda della puntata fatidica della scelta, ci sono ancora le ultime esterne da vedere. Come anticipano le talpe del Vicolo delle News, nella puntata di oggi, Davide rivivrà la giornata vissuta con Chiara Rabbi. Dopo aver trascorso un giorno intero con Beatrice durante la quale la corteggiatrice gli ha ribadito il proprio sentimento confermando di essere pronta a dirgli sì per poter continuare la storia senza telecamere, Davide, come aveva annunciato nel corso dell’ultima puntata di cui è stato protagonista, ha scelto di fare la stessa cosa con Chiara.

L’ESTERNA DI DAVIDE DONADEI E CHIARA RABBI

Dopo l’intera puntata dedicata ad Aurora Tropea che ha lasciato la trasmissione dopo un duro scontro con Giancarlo, la puntata di oggi ricomincerà con Davide Donadei e la giornata trascorsa con Chiara. Dopo aver portato il tronista al suo paese Sacrofano, come anticipano le talpe del Vicolo delle News, Chiara regalerà al tronista un album con tutte le loro foto. Un dono che, secondo il parere personale di Gianni Sperti e Tina Cipollari, non porterebbe fortuna. Chiara, inoltre, si lascerà andare facendo una dedica d’amore a Davide che ammetterà di aver ricevuto le risposte che desiderava. Sarà un’esterna emozionante che causerà il crollo di Beatrice che, in studio, piangerà convinta di non essere la scelta del 25enne pugliese. La puntata dovrebbe continuare con Sophie Codegoni, alle prese con la conoscenza con Matteo Ranieri e Giorgio con cui avrà un chiarimento dopo una dura discussione.



