Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 4 giugno: Serena Enardu protagonista con…

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI DI OGGI, 4 GIUGNO

Sarà una puntata da non perdere quella di oggi di Uomini e donne, in parte perché si parlerà ancora di Gemma Galgani e Sirius, con relativo intervento peperino di Tina Cipollari, ma anche perché finiranno al centro dello studio i giovani superstiti del trono classico a cominciare da Giovanna Abate, Sammy e Alchimista e finendo poi ad Alessandro che in solitaria sarà di nuovo in studio per parlare di una cosa importante relativa proprio a Serena Enardu. Il promo di Uomini e donne mostra un frame in cui Maria de Filippi confida al giovane corteggiatore che il settimanale Chi pubblicherà una lettera in cui Pago spiega i motivi della rottura con la sua compagna tirando in mezzo proprio Alessandro, il tentatore di Temptation Island che ha messo in crisi Serena con il quale non ha avuto un semplice flirt ma qualcosa di più: “Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore”, scrive Pago. Cosa dirà a quel punto Alessandro?

GIOVANNA ABATE PRONTA A FARE LA SUA SCELTA A UOMINI E DONNE

La risposta arriverà solo oggi pomeriggio quando Uomini e donne ci terrà incollati allo schermo con quella che sarà un’ultima puntata di Giovanna Abate prima della scelta che, a quanto pare, ha avuto già luogo ieri pomeriggio e che è finita come tutti sapevano ovvero con la sua voglia di uscire dal programma con Sammy Hassan che le ha dato una chance al grido di “proviamoci”. Sicuramente i fan si aspettavano qualcosa di più romantico con l’Alchimista ma non è stato così, almeno secondo i rumors, e adesso in molti chiedono già che Davide Basolo sia nuovo tronista nell’edizione in partenza a settembre.



