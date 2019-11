Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 4 novembre: nuovo cavaliere per Gemma (trono over)

Puntata particolarmente frizzantina quella che andrà in onda oggi pomeriggio. Dame e cavalieri over torneranno negli Studi Elios di Uomini e Donne per la nuova puntata che vedrà ancora una volta protagonista Gemma Galgani, ma anche Ida e Riccardo. L’appuntamento si aprirà con Tina Cipollari e la nuova pesata che però non la convincerà particolarmente. Di seguito, così come confidano le anticipazioni del VicoloDelleNews, si continuerà proprio con una discussione tra Tina e Gemma. Successivamente la Galgani interromperà ufficialmente la sua frequentazione con Jean Pierre, riprendendosi anche l’orsacchiotto che gli aveva regalato la scorsa settimana. Per lei però, le cose inizieranno a farsi movimentate con l’arrivo di studio di Juan Luis, cavaliere venezuelano di 57 anni che la trova molto elegante. La Galgani sembrerà apprezzare fin da subito, tanto da essere incitata da Tina a far con lui il gioco dell’uva per creare una certa intimità.

Uomini e Donne, anticipazioni oggi 4 novembre

Le dinamiche del trono over di Uomini e Donne in onda oggi, proseguiranno con uno scontro tra le due Valentina presenti in studio. Un nuovo corteggiatore durante un RVM, rivelerà di non avere alcun interesse per nessuna delle due. Spazio poi, per una vecchia conoscenza: Samuel Baiocchi, ex di Barbara De Santi ed Elga Profili. Di seguito ci sarà modo anche di parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri e, a tal proposito, sempre il VicoloDelleNews, riferisce: “Lei lamenta il mancato trasporto fisico di lui, insomma quando erano a letto si è addormentato. Ida nega anche di aver avuto un bacio passionale in stazione da lui, e la conversazione termina con un bel bacio fra i due incitati dal pubblico”. Durante le battute finali del dating show, torneranno anche Luisa e Salvio, per raccontare la loro storia d’amore. Tra di loro, dopo l’iniziale momento di confusione, procede tutto a gonfie vele. Era prevista anche la sfilata ma non sono riusciti a farla. Pamela Barretta era assente: come procederà con Enzo Capo?

