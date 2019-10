Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 4 ottobre: torna Javier ma Sara.. (Trono Classico)

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne è dedicata al trono classico che oggi, venerdì 4 ottobre, torna in onda con un appuntamento ricco di colpi di scena. Dopo essere stato eliminato da Sara Tozzi in seguito ad una segnalazione pervenuta alla redazione del dating show di canale 5 secondo la quale avrebbe una fidanzata fuori, Javier Martinez torna alla corte della tronista per chiederle una nuova possibilità. “Posso mettermi davanti a lei?”, chiede l’ex tentatore di Temptation Island a Maria De Filippi. Dopo aver ricevuto una risposta affermativa, Javier s’inginocchia davanti a Sara che, tuttavia, decide di restare ferma sulla propria posizione mentre gli altri corteggiatori puntano il dito contro Martinez, reo di portare avanti un copione. La puntata del trono classico di oggi, però, vedrà come protagonisti anche Alessandro Zarino e Giulio Raselli.

UOMINI E DONNE TRONO CLASSICO: GIULIO RASELLI CONTRO VERONICA E SARA…

Giulio Raselli non ha alcuna intenzione di perdere tempo e farsi prendere in giro dalle sue corteggiatrici. Deciso a non dividere nessuna pretendente con il collega di trono Alessandro Zarino, Giulio, nella puntata odierna del trono classico, chiede a Veronica di scegliere chi corteggiare. La Burchielli, in evidente difficoltà, ammette di trovarsi meglio con Alessandro. Giulio, inoltre, punta il dito contro Sara, accusandola di voler semplicemente stare in trasmissione, anche a costo di corteggiare una persona per la quale non prova interesse. Sara viene così attaccata anche dalle altre corteggiatrici e respinge tutte le accuse. Giulia, invece, continua a conoscere i suoi corteggiatori e appare sempre più decisa ad eliminare quei corteggiatori con cui non si trova a proprio agio. Tra accuse, urla e lacrime, l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne non deluderà il pubblico.

