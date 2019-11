Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 5 novembre: baci per Ida e Gemma… (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 5 NOVEMBRE, DEL TRONO OVER

Uomini e donne torna in onda oggi, 5 novembre, con una nuova puntata assolutamente da non perdere. Le prime anticipazioni sono state rivelate ieri alla fine della prima puntata della settimana dedicata agli over e hanno confermato che le star di oggi saranno Valentina Autiero, Gemma Galgani e Ida Platano. La prima sarà ancora legata al discorso Simone. Il cavaliere confermerà di avere interesse nei confronti delle due Valentina ma Maria De Filippi lo prende in contropiede annunciando di avere un video in cui mostra un po’ il contrario di quello che dice. Nel video Simone parla con Valentina a discapito della Autiero che, dopo la visione della clip, annuncia il suo addio al cavaliere che continua ad arrampicarsi sugli specchi ma, a quanto pare, non potrà fare molto. La dama dagli occhi color del mare chiuderà i ponti con lui annunciando che non vuole più ascoltarlo.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 5 NOVEMBRE: BACI PER IDA E GEMMA

Chiuso l’argomento Valentina Autiero, a Uomini e donne ci sarà spazio per Ida Platano e Riccardo Guarnieri che torneranno al centro dello studio del trono over per parlare di quello che è successo tra loro in questi giorni. Tutto sta andando avanti a rilento e la stessa dama conferma che c’è davvero poco trasporto tra loro tanto da essersi scambiati solo un bacio a stampa, forse il pugliese non riesce a lasciarsi andare? I due alla fine si lasceranno andare ad un lungo bacio in studio ma l’amica di Imma, Gemma Galgani, non starà di certo a guardare visto che per lei arriverà un nuovo spasimante direttamente dal Venezuela. Il bel cavaliere colpirà subito la dama torinese che già nel loro primo bacio sembrerà pronto a lasciarsi andare con lei ad un bel bacio. Cos’altro vedremo? Lo scopriremo oggi pomeriggio a partire dalle 14.40 circa, su Canale5.

