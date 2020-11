Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 5 novembre: un audio di troppo..

Uomini e donne, anticipazioni oggi, 5 novembre

Uomini e donne torna in onda oggi, 5 novembre, pomeriggio dopo la scoppiettante puntata di ieri dedicata a Gemma Galgani e i suoi colpi di testa. La trasmissione continua a regalare colpi di scena al pubblico grazie al mix perfetto tra trono over e trono classico e anche oggi sarà così visto che si parlerà di Roberta di Padua e di Michele. La bella rossa sui social poco fa ha scritto “se una cosa finisce non è mai esistita” e tutto lascia pensare che il suo pensiero sia legato proprio a Michele, il cavaliere che stava conoscendo e che oggi la deluderà nel peggiore dei modi. A quanto pare il cavaliere non solo le ha dato l’esclusiva come lei aveva chiesto, ma addirittura uscendo con Serena, ha pensato bene di commentare le sue corteggiatrici, Roberta compresa, e quello che verrà a galla non sarà proprio lusinghiero.

Davide sempre più in bilico a Uomini e donne?

Dall’altra parte sembra che a Uomini e donne sentiremo parlare ancora di Davide Donadei. Il bel tronista già è stato al centro del programma nei giorni scorsi e tutto per via delle sue due belle corteggiatrici, Beatrice e Chiara, e per i baci che ha dato a tutte e due mandandole in crisi. Il comportamento del tronista ha fatto un po’ discutere in questi giorni, anche Sophie ha speso parole per il suo poco rispetto, ma le cose stanno per complicarsi perché per lui sta arrivando la bella Rossana, una nuova corteggiatrice che sembra lo abbia colpito subito tanto da spingerlo a fare qualcosa che..



