Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 5 ottobre: Gemma in love protagonista?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 5 OTTOBRE

Uomini e donne ormai ci sorprende come non faceva da tempo e gli ascolti stellari ne sono la dimostrazione. Il programma di Maria de Filippi torna in onda oggi pomeriggio con una nuova maxi puntata in cui sentiremo ancora parlare di Gemma Galgani che, mentre piangeva disperata per Paolo e per come sono andate le cose tra loro, aveva già trovato il coraggio, la voglia e la forza di uscire anche con Biagio. Per fortuna le cose sono andate molto bene tant’è che la bella dama torinese è pronta nuovamente a voltare pagina nonostante le delusioni avute in questi ultimi mesi, delusioni di cui lei stessa si è lamentata accusando i suoi corteggiatori di usarla per arrivare nel programma e farsi conoscere per poi scaricarla e rimanere per uscire con altre dame, questa volta sarà diverso? Gemma Galgani ci crede ancora, questo è certo, speriamo che questa volta le cose vadano diversamente.

ARMANDO E LUCREZIA ANCORA AL CENTRO DELLO STUDIO DI UOMINI E DONNE?

Cos’altro vedremo oggi pomeriggio a Uomini e donne? Tenendo conto del fatto che la scorsa settimana si è chiusa con il trono classico e con la dolce scelta di Jessica e Davide, molto probabilmente oggi vedremo il trono over a cominciare proprio da Gemma Galgani. Armando, Gianluca e Lucrezia potrebbero essere ancora protagonisti perché la bella corteggiatrice sembra pronta a virare sul cavaliere a discapito del tronista, ma il bel cavaliere sarà ancora pronto ad accoglierla o si sarà già scocciato della loro conoscenza come è successo in passato? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio.





