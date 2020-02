Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 6 febbraio: Barbara, gesto shock in studio (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over oggi, 6 febbraio

Puntate particolarmente calde quelle di Uomini e Donne in onda questa settimana. Se ieri la gara di ballo tra dame e cavalieri del trono Over ha fatto scatenare il pubblico a casa, oggi ritroviamo ancora i due parterre a confronto. Si accende un nuovo battibecco tra Armando Incarnato e Veronica Ursida quando quest’ultima commenta un gesto del cavaliere che la invita a rimanere in silenzio e non fare “teatrini” quando si tratta di lui. Chiusa la breve parentesi, Maria De Filippi nota il malumore di Diana. La dama è effettivamente in lacrime e confessa di esserlo a causa di Luca, cavaliere col quale ha chiuso nelle scorse puntate per “concentrarsi” su Simone. Questo dà il via ad una discussione che rivela alcuni dettagli di questo triangolo. Il primo è il palese interesse che Diana continua a provare per Luca, nonostante la chiusura.

Uomini e Donne, anticipazioni: Barbara De Santi, gesto shock in studio

Diana e Luca litigano ma Simone ci mette del suo, ammettendo a Uomini e Donne di non riuscire ad andare oltre il bacio con la dama, nonostante gli piaccia. A questo punto, come anticipa il Vicolo delle news, Maria De Filippi svela che in realtà Simone avrebbe detto che se Valentina e Veronica “gli fanno sangue”, non è lo stesso per Diana. Questo accende in studio un a discussione tra il cavaliere e le dame chiamate da lui in causa. C’è poi un gradito ritorno in studio, quello di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che raccontano come procede la loro storia. Non mancano problemi e nuovi scontri tra i due a Uomini e Donne. La nuova puntata del trono Over si conclude con Barbara De Santi che, scontrandosi con Marcello (con il quale sta uscendo), si rende protagonista di alcuni gesti shock: gli getta contro prima un biscotto, poi addirittura una scarpa.

