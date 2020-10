Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 6 ottobre: la scelta di Camilla!

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 6 OTTOBRE

Uomini e donne continua a stupire e tenere incollato il pubblico allo schermo e anche ieri ha fatto lo stesso con i giovani tronisti ma anche con le lacrime di Armando Incarnato e le polemiche legate al trono over. Ma cosa vedremo oggi pomeriggio in tv? Al centro di tutto potrebbero esserci ancora le dame e non solo per via di una sfilata già annunciata e che metterà una contro l’altro le donne in passerella, ma anche per quello che succederà alla bella Camilla che oggi farà la sua scelta. Sappiamo bene che non stiamo parlando di una tronista e nemmeno della possibile sostituta di Jessica bensì di una giovane corteggiatrice che fino a questo momento ha tenuto il piede in due scarpe in trasmissione e che, secondo le ultime anticipazioni, oggi farà finalmente un nome ovvero quello di Gianluca. A suo dire con Davide non ha niente in comune ed è per questo che ha deciso dichiararsi per il suo compagno di viaggio.

UNA SFILATA PER GEMMA E CARLOTTA A UOMINI E DONNE?

Le anticipazioni riportate dal VicolodelleNews parlano anche di una sfilata registrata a Uomini e donne ma che non sappiamo bene se andrà in onda oggi o sarà collocata a fine puntata quindi magari tra giovedì e venerdì. A salire in passerella saranno le dame del trono over che si troveranno a sfilare una contro l’altra in versione sexy e, alla fine, a spuntarla sarà proprio la bella Carlotta. Udite udite, però, chi si piazzerà al secondo posto? La bella Gemma Galgani. Inutile dire che tutti attendono con ansia di scoprire quali sono i voti assegnati alla dama e chi glieli darà.



