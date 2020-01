Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 7 gennaio: la scelta di Gemma… (Trono Over)

Oggi Uomini e donne torna in onda e, salvo sorprese, sembra proprio che lo farà all’insegna del trono over, di dame e cavalieri. Ad aprire le danze sarà l’ultima registrazione del 2019 e, quindi, la decisione di Gemma Galgani. La dama torinese era rimasta un po’ appesa alle promesse del suo Juan Luis che, dopo essere stato messo alle strette da Armando Incarnato tra prove, screen e chat, e così oggi scopriremo cosa è successo dopo l’ultima puntata andata in onda nel 2019. Dopo un ballo e una serie di promesse, Gemma Galgani ha chiuso con il sorriso dicendo a Maria De Filippi di voler continuare a conoscere il cavaliere che gli ha parlato di fiducia e interesse, ma cosa sarà successo subito dopo? Sembra proprio che le cose non siano andate come previsto e che la bella dama oggi in puntata rivelerà di voler chiudere con Juan Luis reo di essere troppo misterioso e di aver fatto aumentare i suoi mille dubbi.

JUAN LUIS LASCIA UOMINI E DONNE PER VOLERE DI GEMMA GALGANI?

A quel punto calerà la parola fine sul percorso di Juan Luis che dovrà fare i conti con le altre dame di Uomini e donne che non si faranno avanti per conoscerlo e per tenerlo in studio e così Maria De Filippi lo inviterà ad uscire e lasciare la trasmissione. I fan in questi giorni hanno gioito sui social per via delle anticipazioni relative alla registrazione ma solo oggi avremo modo di capire davvero come è la dinamica dei fatti e non solo parlando di Gemma ma anche di un’altra dama, Valentina, che a quanto pare ha chiuso la sua conoscenza con Erik per via di un periodo poco felice che ha passato e in cui non ha apprezzato il suo modo di reagire. Cos’altro vedremo oggi pomeriggio?

