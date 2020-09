Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 7 settembre: il lifting di Gemma e i tronisti

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 7 SETTEMBRE

Finalmente è il giorno del ritorno. Dopo quasi tre mesi di assenza, Maria de Filippi tornerà a prendere le redini di Uomini e donne che si piazzerà di nuovo alle 14.45 circa e fino alle 16.00 prendendo il posto che al momento è occupato, con successo, da DayDreamer. A quel punto si alzerà il sipario su quella che è la puntata di oggi, la prima della stagione, in cui il trono over e il trono classico saranno mischiati insieme a favore dello share che spesso perde un po’ di punti tra una “fazione” e l’altra. A trainare tutti e ad aprire la puntata di oggi dovrebbe essere proprio Gemma Galgani. La dama torinese in queste settimane è sparita nel nulla, nessuno ha avuto modo di vederla e, soprattutto, Sirius non ha ricevuto sue notizie dopo la fine del programma. Il bel Nicola Vivarelli tornerà in studio proprio per occupare il posto al centro e raccontare di aver perso le tracce della sua dama all’improvviso e senza spiegazioni, perché?

IL LIFTING DI GEMMA GALGANI E I NUOVI TRONISTI DI UOMINI E DONNE

La risposta potrebbe essere nascosta proprio nell’ingresso di Gemma Galgani nello studio di Uomini e donne per sfoggiare, per la prima volta, il suo nuovo look. Mai come in questo caso non parliamo di vestiti bensì di volto e pelle perché, secondo le ultime anticipazioni, sembra proprio che Gemma ha seguito un lungo percorso per affrontare un lifting. Nelle nuove puntate di Uomini e donne conosceremo i dettagli di questo suo percorso e scopriremo anche le ragioni per le quali ha deciso di interrompere la conoscenza con Nicola per tuffarsi in questa sua nuova fase della vita. Ma è davvero solo per questo che ha chiuso con Sirius? Le prime puntate di Uomini e donne riveleranno poi anche il volto dei nuovi tronisti e quali saranno le modalità di conoscenza in questa nuova era all’insegna delle restrizioni dovute al Covid-19.



© RIPRODUZIONE RISERVATA