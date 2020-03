Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 9 marzo: Giulio Raselli torna..(Trono classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 9 MARZO, TRONO CLASSICO

Ancora una volta i piani saranno rispettati e il trono classico di Uomini e donne andrà in onda regolarmente? Al momento sembra proprio di sì soprattutto perché il rischio che le registrazioni debbano fermarsi c’è e, al momento, il trono over è davvero in crisi per questo motivo. Altra questione quella che riguarda i giovani che non riescono a portare a casa gli ascolti importanti dei senior ma che si trovano molto indietro rispetto alle registrazioni. Se oggi sarà confermata la messa in onda del trono classico, infatti, sembra che andrà in scena la puntata registrata il mese scorso, il 12 febbraio, la stessa in cui Alfonso Signorini ha fatto capolino per parlare con Alessandro, attualmente corteggiatore di Sara e Giovanna, di Serena Enardu, compagna di Pago e all’epoca ancora nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

GIULIO RASELLI OSPITE IN STUDIO CON GIULIA D’URSO

Non si capisce bene se questo spezzone andrà in onda o meno ma quello che è certo è che Uomini e donne potrebbe allietare il nostro pomeriggio con un altro colpo di scena ovvero il ritorno in studio di Giulio Raselli. La sua scelta è andata in onda in diretta il 21 gennaio scorso ma adesso sembra essere arrivato il momento di affrontare Giovanna Abate, attualmente sul trono, per chiudere il loro capitolo. I due non si sono lasciati molto bene perché Giovanna è convinta di essere stata usata da Giulio e lui oggi sarà in studio non solo per raccontare come vanno le cose con Giulia d’Urso ma anche per scusarsi con la neo tronista augurandogli il meglio. Cos’altro vedremo oggi pomeriggio a Uomini e donne e fino a quando andrà in onda la trasmissione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA