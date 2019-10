Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 9 ottobre: scintille tra Gemma e Anna (Trono Over)

Il trono over di Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 9 ottobre, con una nuova puntata in cui non mancheranno le scintille tra le dame e i cavalieri. Dopo la puntata dedicata al bacio tra Armando Incarnato e Ida Platano e alla conseguente reazione di Riccardo Guarnieri che non ha nascosto la propria gelosia, si riparte con la sfilata femminile. La settimana scorsa, Anna Tedesco e Gemma Galgani si erano sfidate sul tema “red carpet”. A trionfare era stata Anna Tedesco non senza polemiche. Oggi si riparte proprio dalla passerella femminile che porterà nuovamente allo scontro Gemma e Anna, pronte a lanciarsi accuse dopo essersi mal sopportate negli anni precedenti. Gemma, infatti, ricomincerà a litigare con Anna. “Lei è una pianta piena di spine, ha delle cose irrisolte con me Anna”, afferma Gemma mentre la Tedesco sfila in passerella sul teame “i jeans stanno meglio a me”. A seguire, anche la Galgani si presenta in passerella ed è l’occasione per le due dame di rinvagare il passato.

UOMINI E DONNE: BARBARA CONTRO ARMANDO

Non saranno solo Gemma e Galgani e Anna Tedesco a dare vita ad un’accesa discussione. Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, infatti, voleranno stracci anche tra Barbara De Santi e Armando Incarnato. La dama e il cavaliere si lanceranno accuse pesanti e sarà tirata in ballo anche Pamela Barretta che, sfilando in passerella con i jeans, a dire di qualche dama, metterà in mostra il suo lato B poco tonico. Accuse, litigi e discussioni, dunque, animeranno l’ultima parte della puntata odierna del trono over. A chiudere l’appuntamento settimanale con le dame e i cavalieri del dating show di canale 5 sarà Riccardo Guarnieri che spiazzerà tutti con un ballo inaspettato. Riccardo, dunque, troverà la forza per riavvicinarsi ad Ida? L’appuntamento, per scoprirlo, è alle 14.45 su canale 5.





