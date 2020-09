Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 9 settembre: Sophie Codegoni e Jessica troniste

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 9 SETTEMBRE

Rullo di tamburi signori e signore perché se tutto andrà come previsto sembra che nella puntata di oggi, 9 settembre, di Uomini e donne debutteranno le nuove troniste di questa edizione. Ad aprire le danze del trono classico, ora mixato al trono over per via degli ascolti deludenti delle ultime stagioni, sono stati i tre papabili tronisti e proprio ieri uno di loro, Blanda, è stato escluso ad un passo dalla realizzazione del suo sogno, cedendo il passo agli altri due, Davide e Gianluca. Rimane il fatto che proprio Blanda ha ballato con Roberta del trono over e che lei ha richiesto di farlo rimanere e questo ha fatto già gola al pubblico convinto che il mix dei due troni non farà altro che regalarci soddisfazioni assurde, sarà davvero così? Lo stesso Armando ha fatto notare che se i corteggiatori si occuperanno delle dame, i cavalieri potranno fare lo stesso con le corteggiatrici.

CHI SONO LE TRONISTE SOPHIE CODEGONI E JESSICA

Secondo le prime anticipazioni della registrazione andata in scena a fine agosto e che ha lanciato le nuove troniste di Uomini e donne che dovrebbero fare il loro debutto proprio oggi, 9 settembre. A scendere le scale saranno l’ormai famosa Sophie Codegoni, la bella modella alla corte di Chiara Ferragni che Maria de Filippi ha annunciato come la tronista più giovane (anche se su questo qualcuno ha avanzato qualche dubbio) e la dolce Jessica, ancora un po’ lontana dai riflettori del gossip. Cosa faranno le due e chi si saranno i neo corteggiatori che potrebbero fare gola alle dame presenti in studio? Naturalmente la palla poi passerà ancora al trono over e, in particolare, a Gemma Galgani pronta a discutere di nuovo con Sirius, colpa di Valentina Autiero?



