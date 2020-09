Uomini e donne, anticipazioni/ Oggi nuova registrazione per over e classico?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: STUDIO NUOVO E RITOCCHINI PER GEMMA

Il conto alla rovescia può finalmente iniziare. Uomini e donne prenderà il via lunedì pomeriggio su Canale5 con uno studio tutto nuovo, una collocazione diversa dei suoi protagonisti e, soprattutto, la conferma del mix di successo che vedrà partecipare classico e over nello stesso momento. Addio quindi al vecchio trono classico, almeno nella forma, perché rimarranno incontri e corteggiamento, ma a questo si aggiungeranno messaggini (nelle mani di Gianni Sperti) sulla falsa riga della versione chat della pandemia. Ciliegina sulla torta sarà come sempre lei, Gemma Galgani. La dama torna in studio da single dopo aver lasciato appeso ad un filo Nicola Vivarelli, in arte Sirius, a quanto pare per mettere mano al suo volto e lasciarsi andare ad una serie di ritocchini che la renderanno più giovane e, soprattutto, vittima delle critiche di Tina Cipollari.

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 4 SETTEMBRE, OGGI SI TORNA IN STUDIO?

Uomini e donne prenderanno il via ufficialmente lunedì pomeriggio ma la prima registrazione è già andata in scena a fine agosto e, secondo i rumors, sembra che tronisti, cavalieri e dame, saranno in studio anche oggi pomeriggio per la seconda. Secondo gli ultimi rumors, sembra che Gemma Galgani dovrà vedersela con la rivale di sempre, Valentina Autiero, pronta ad uscire con Sirius dopo il ballo di cui sono stati protagonisti durante la prima registrazione. Dopo tutti gli sforzi che la dama torinese ha fatto per rimettere in carreggiata, si farà davvero portare via il suo giovane ufficiale gentiluomo? Sullo sfondo rimangono i nuovi tronisti di questa edizione ma, soprattutto, dovremo cercare di capire se davvero non ci sarà spazio per gli ospiti e, quindi, per le coppie di Temptation Island affidate a Filippo Bisciglia all’inizio dell’estate.



