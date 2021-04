Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 1° aprile: Gemma tra Roberto e Isabella?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 1° aprile

E’ un periodo decisamente difficile per Gemma Galgani che potrebbe tornare ad essere protagonista anche nella nuova puntata di Uomini e Donne. La dama di Torino, nella scorsa puntata del dating show di canale 5, dopo aver discusso duramente con Tina Cipollari, ha scelto di chiudere la conosceza con Domenico non avendo interesse nei suoi confronti. Una decisione che ha scatenato la dura reazione di Tina Cipollari che ha accusato la dama di Torino di aver preso in giro Domenico sin dall’inizio della conoscenza. Gemma non è rimasta in silenzio difendendo la propria scelta. La dama, dunque, continua a non trovare pace in amore, ma non perde le speranze di trovare finalmente il suo principe azzurro. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, la dama avrebbe deciso di conoscere anche un altro cavaliere del parterre ovvero Roberto che starebbe frequentando anche la signora Isabella che sta uscendo anche con Biagio Di Mauro. La puntata in questone andrà in onda oggi?

Samantha Curcio: "Vestito verde della speranza del pisello"/ Gaffe a Uomini e Donne!

Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny in crisi?

Per scoprire quale puntata di Uomini e Donne andrà in onda oggi sarà necessario aspettare l’inizio dell’appuntamento di oggi non essendoci anticipazioni ufficiali. Tuttavia, nel corso della puntata, potrebbe esserci spazio anche per il trono classico. Al centro dello studio, infatti, potrebbero esserci Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Entrambi i tronisti si stanno concentrando sulle rispettive corteggiatrici. Se Giacomo ha discusso con Carolina che non ha gradito la sua scelta di conoscere nuove ragazze, Massimiliano continua a dividersi tra Eugenia e Vanessa. Con entrambe prova delle fortissime emozioni non nascondendo le difficoltà di scegliere tra l’una e l’altra. Dopo essere rimasto in panchina per un po’, Massimiliano tornerà protagonista oggi con le sue esterne? Lo scopriremo nel corso della puntata.

