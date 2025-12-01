Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne con una segnalazione su Roberto che mette in crisi Agnese De Pasquale.

Una nuova settimana di Uomini e donne inizia oggi, lunedì 1° dicembre, con Agnese De Pasquale e Roberto Priolo che tornano in studio per confrontarsi nuovamente sul loro rapporto. Nella scorsa puntata, Roberto aveva dichiarato che stava per innamorarsi di Agnese che si era sbilanciata spiegando che mancava davvero poco all’uscita insieme dal programma. Nel corso della registrazione odierna, però, accade il colpo di scena. Nessuna uscita per Agnese e Roberto che, in studio, discutono per una segnalazione sul cavaliere.

Roberto è stato avvistato in un centro commerciale con Francesca, un’ex protagonista della trasmissione. Nessuna intimità tra i due ma la segnalazione non è affatto piaciuta ad Agnese che chiede spiegazioni. Il cavaliere, così, racconta di aver visto Francesca prima di ricominciare ad uscire esclusivamente con Agnese.

Al centro dello studio, nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, torna anche Federico Mastrostefano che chiude con Marta e Talia con le quali non è scattata la scintilla. Per il cavaliere, poi, arriva una nuova dama, Emanuela con cui decide di cominciare una conoscenza.

Spazio, poi, al trono classico con Sara Gaudenzi che continua a non trovare un punto d’incontro con Marco con cui ha fatto una nuova esterna nel corso della quale non sono mancate le discussioni. In studio, Sara appare in difficoltà con Marco che, sempre più preso da lei, prova a fare un passo avanti nel loro rapporto. Jakub, invece, con cui c’è stato un altro bacio, è convinto che, nonostante i vari scontri, ci sia qualcosa che lega Sara a Marco.

