Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 1° febbraio: il bacio di Matteo e Federica

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 1° febbraio

Appuntamento imperdibile con Uomini e Donne in questo pomeriggio di febbraio. Alle 14.45, Maria De Filippi accoglierà nuovamente in studio il pubblico ricominciando a parlare di Matteo Ranieri. Il tronista, nella puntata di ieri, ha avuto un durissimo scontro con Armando Incarnato che ha mostrato interesse nei confronti della sua corteggiatrice Denise. Un duro faccia a faccia che si è concluso, poi, con il confronto con Denise. Cosa accadrà, invece, nella puntata in onda oggi? Secondo le anticipazioni della registrazione pubblicate dal Vicolo delle News, la puntata di oggi dovrebbe ricominciare proprio con Matteo.

Il clima in studio, tuttavia, sarà diverso. Maria De Filippi dovrebbe mandare in onda l’esterna con Federica con la quale, dopo qualche piccola incomprensione, arriverà il fatidico bacio regalando emozioni nuove al tronista.

Ida Platano al centro dello studio?

Non solo trono classico nella nuova puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi concederà spazio anche alle dame e ai cavalieri del trono over. Se nella puntata di ieri, al centro dello studio si sono accomodate Gemma Galgani e Nadia Matera, protagoniste di una discussione a causa del cavaliere Massimiliano che ha deciso di non portare avanti la frequentazione con Gemma preferendo Nadia, nella puntata in onda oggi, al centro dello studio, dovremmo ritrovare Ida Platano.

La dama ha cominciato una conoscenza con Andrea, un nuovo cavaliere del parterre. Nessun colpo di fulmine tra i due, ma il desiderio di conoscersi prima di decidere. Nella puntata di oggi, tuttavia, dalle anticipazioni del Vicolo delle News, pare che Ida possa essere la protagonista di un amaro sfogo.

