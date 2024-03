Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 1° marzo 2024: Barbara lascia lo studio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 1° marzo 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 1° marzo 2024, con l’ultima puntata settimanale. La puntata si apre ancora con Barbara De Santi. Nella puntata del 29 febbraio, Barbara è stata la protagonista di uno scontro con Ernesto Russo che, stanco delle continue richieste di attenzioni e spiegazioni da parte di Barbara, ha deciso di chiudere la loro frequentazione. Nel corso della puntata odierna, delusa e amareggiata, Barbara lascia lo studio. Spazio, poi, a Silvio del trono over. Il cavaliere, giunto in trasmissione nella scorsa stagione per conoscere Gemma Galgani, è tornato nuovamente a cercare l’amore nel programma di Maria De Filippi.

Dall’inizio dell’attuale stagione ha conosciuto diverse dame. Tuttavia, finora, le frequentazioni non sono finite con un finale da favola. Nella puntata odierna, Silvio torna ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare i dettagli della conoscenza con Daniela con cui, pare, la frequentazione stia procedendo nel migliore dei modi.

Brando ancora tra Raffaella e Beatriz

Spazio, poi, al trono classico con Brando che, pur essendo vicinissimo alla scelta, è ancora pieno di dubbi al punto da non aver ancora annunciato la scelta. Nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Il tronista ha portato in esterna solo Beatriz lasciando a casa Raffaella. Quest’ultima, seduta in studio, ha ribadito di essere stanca e di voler solo aspettare il momento della scelta.

Tuttavia, Raffaella ha anche aggiunto di aver già dimostrato tanto a Brando e di non voler fare più nulla per dimostrargli il proprio interesse e i propri sentimenti. Brando, tuttavia, non ha alcuna intenzione di scegliere e non accenna affatto alla data in cui avverrà la scelta.

