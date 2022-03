Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 1° marzo: la giornata ideale di Gemma…

Uomini e donne, anticipazioni puntata primo marzo

Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì primo marzo, con una nuova puntata in cui non mancheranno emozioni e colpi di scena. Cosa accadrà, oggi, nello studio del dating show di canale 5? La puntata dovrebbe dare spazio inizialmente al trono classico con Luca Salatino che sta continuando a conoscere le sue corteggiatrici. Luca ha mostrato un forte interesse sia per Soraia che per Lilly. Tuttavia, il tronista non ha ancora intenzione di chiudere le porte alle altre corteggiatrici e sta continuando a conoscere le ragazze giunta in trasmissione per lui. Dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, nella puntata di oggi, Maria De Filippi dovrebbe mostrare l’esterna di Luca con Alessandra.

Nessuna esterna, invece, per Matteo Ranieri che, invece, è rimasto con la sola Federica anche se per lui potrebbero arrivare nuove corteggiatrici. Nella puntata in onda oggi, tuttavia, non si dovrebbe parlare di lui.

Gemma Galgani ancora protagonista?

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi potrebbe concedere nuovamente spazio a Gemma Galgani, rimasta in panchina nelle ultime puntate. La dama di Torino non ha un corteggiatore ufficiale, ma dalle anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, nella puntata in onda oggi, Gemma potrebbe essere protagonista con un momento speciale ovvero un filmato in cui mostra la sua giornata ideale con un presunto fidanzato.

Il filmato, tuttavia, scatenerà la reazione di Tina cipollari che commenterà soprattutto la lingeriè indossata da Gemma che, però, potrà contare sull’appoggio dell’amica Ida Platano e di Gianni Sperti. Quel momento sarà mostrato proprio oggi?

