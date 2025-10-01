Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi svelano la sorpresa amara che riceverà Gemma Galgani in studio da Mario Lenti.

Le anticipazioni di Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, svelano il triangolo del trono over che coinvolge Gemma Galgani, Mario Lenti e Magda. La puntata odierna si apre con Gemma che viene chiamata da Maria De Filippi per accomodarsi al centro dello studio per rivivere l’esterna vissuta con Mario Lenti. La dama di Torino appare ancora molto entusiasta della conoscenza con il cavaliere di cui sembra già molto invaghita. La magia, però, si esaurisce quando Maria De Filippi annuncia la presenza di altri filmati riguardanti sempre Mario che ha visto anche Magda, un’altra dama del parterre.

Chi è Cinzia Paolini, dama di Uomini e Donne/ Esce con Rocco, ma è lite con Sebastiano e Antonio

Una rivelazione che lascia senza parole Gemma che non si aspettava tale sorprese guardando, tuttavia, il video in cui il cavaliere appare molto preso da Magda che, invece, resta sulle sue in attesa di capire se può fidarsi effettivamente dell’interesse del cavaliere.

Anticipazioni Uomini e Donne: tutti contro Cinzia Paolini

La puntata odierna di Uomini e Donne, poi, prosegue con Cinzia Paolini, la dama che nella puntata di ieri ha avuto un durissimo scontro con Sebastiano Mignosa, anche oggi presente in trasmissione. Cinzia si accomoda al centro dello studio per raccontare della nuova uscita con Rocco, uno dei nuovi cavalieri del parterre con cui ha cominciato una conoscenza e con cui sta andando tutto per il meglio. Tuttavia, il racconto di Rocco e Cinzia viene interrotto sia da Sebastiano che da Antonio.

Chi è Magda, dama del trono over e rivale di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Mario: "Ti bacerei..."

Cinzia ha un pregresso sia con Sebastiano che con Antonio ed entrambi sono rimasti in trasmissione dopo aver avuto un confronto con lei. Sia Antonio che Sebastiano accusano la dama di averli presi in giro e Cinzia appare molto infastidita mentre Rocco la esorta a non rispondere se ha di fronte persone per cui non nutre più alcun interesse.