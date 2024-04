Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 aprile 2024/ Ida chiude con Angelo, Barbara De Santi…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 aprile 2024

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 10 aprile 2024, con una nuova puntata. Dopo l’acceso scontro in studio tra Ida Platano e Mario Cusitore e dopo la lite tra Daniele e Gaia, la puntata in onda oggi, alle 14.45 su canale 5, dovrebbe essere dedicata totalmente al trono over. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata odierna dovrebbe essere trasmessa la terza ed ultima parte della registrazione del 24 marzo 2024. Cosa accadrà, dunque, al centro dello studio? Maria De Filippi dovrebbe aprire la puntata con Ida, la dama del trono over che ha vinto l’ultima sfilata femminile.

Ida, dopo aver chiuso una frequentazione che le ha lasciato l’amaro in bocca, ha cominciato a frequentare Angelo, il cavaliere che sta stava uscendo con Tiziana Riccardi dalla quale sembrava molto presa. Tuttavia, i primi appuntamenti non convincono Ida che ha così deciso di chiudere subito la frequentazione.

Spazio, poi, a Barbara De Santi. La dama, tornata ufficialmente in trasmissione all’inizio della stagione dopo diverso tempo, ha frequentato diversi cavalieri, tra cui anche Ernesto Russo, senza riuscire a trovare la persona giusta. Nelle scorse puntate, per lei, era arrivato in studio un nuovo cavaliere, Salvatore. Il produttore cinematografico, tuttavia, non aveva convinto totalmente Barbara che, tuttavia, aveva scelto di dargli una possibilità.

Dopo averlo conosciuto fuori dal programma, tuttavia, Barbara de Santi ha deciso di non portare avanti la frequentazione e di chiudere subito il rapporto non provando alcun interesse. Quali altre dame e cavalieri si accomoderanno al centro dello studio? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della puntata.











